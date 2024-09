MAMMELZEN – Rückblick auf das große Jubiläumsfest – Männergesangverein Hüttenhofen feiert 105 Jahre

Veröffentlicht am 21. September 2024 von wwa

MAMMELZEN – Männergesangverein Hüttenhofen feiert 105 Jahre – Ein Rückblick auf das große Jubiläumsfest

105 Jahre Männergesangverein Hüttenhofen ist schon eine ordentliche Zeit. Das feierten die Sangesbrüder mit Freunden und Gästen im großen Festzelt rund ums Dorfgemeinschaftshaus in Mammelzen. Bestens vorbereitet, feierlich geschmückt und versorgt von der Metzgerei Korte begannen die Feierlichkeiten am Samstag mit einem Großaufgebot der benachbarten Chöre. Der erste Vorsitzende Frank Meyer begrüßte alle Gäste und auch Ortsbürgermeister Dieter Rütscher richtete seine Worte an den Jubilar und das Publikum. Der MGV Hüttenhofen begann als Jubilar höchstselbst, gefolgt vom Frauenchor Mammelzen, dem Wäller Stimmwerk, dem Liederkranz Eichelhardt, dem MGV Niedererbach und dem Chor Alfone. Alle präsentierten ein leidenschaftliches Bouquet stimmungsvoller Lieder, was das Publikum sichtlich erfreut mitriss. Anschließend übernahm DJ Tillman das Zelt und ließ den Abend mit Party-Musik ausklingen.

Auch das Wetter spielte herrlich mit und so auch am nächsten Tag, der bereits um halb 11 mit dem musikalischen Frühschoppen begann. Ein kurzer leichter Nieselregen ließ das Oldtimer-Traktortreffen nicht ganz so im Glanz erscheinen wie im Vorjahr, aber trotzdem reihten sich wieder Maschine an Maschine auf der angrenzenden Wiesenfläche.

Die Sangesbrüder des MGV Hüttenhofen unter Leitung von Markus Müller begannen auch diesen zweiten Festtag, gefolgt vom gemischten Chor Steimel. Wie es sich für ein Sängerfest gehört, trat anschließend die Kapelle Musikverein Brunken 1926 e.V. auf und sorgte für über zwei Stunden für ordentlich Tamtam auf der Bühne. Dazu gab es Kaffee und Kuchen. Ein großer Dank ging auch in diesem Jahr wieder an die Super Mammz, die währenddessen für Kinder verschiedene Spiele und Beschäftigungen anboten.