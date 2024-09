Veröffentlicht am 20. September 2024 von wwa

ISERT – Annette Roßbach ist neue Ortsbürgermeisterin in Isert

Ende August fand die konstituierende Sitzung des neuen Ortsgemeinderates in Isert im 3-Dörfer-Bürgerhaus statt. Ortsbürgermeister Wolfgang Hörter hatte sich nach 20 Jahren nicht mehr zur Wahl zum Ortsbürgermeister gestellt und auch nicht zur Wahl in den Gemeinderat. Manfred Hain, bisher Mitglied im OG-Rat, war bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 auch nicht mehr angetreten. Annette Roßbach wurde als neue Ortsbürgermeisterin vereidigt. Erster Beigeordneter Udo Kienle und Beigeordneter Jochen Hagen wurden in geheimer Wahl gewählt. Der neue Gemeinderat besteht aus Udo Kienle, Jochen Hagen, Dr. Brigitte Röhrig, Peer Siegemund, Daniel Dahl und Martina Beckmann.

Nach dem formellen Teil dankte Annette Roßbach Manfred Hain für seine langjähriges Mitwirken im Gemeinderat. In der Dankesrede für Wolfgang Hörter ließ sie die Dorfaktionen in den 20 Jahren Revue passieren. Ein neues Bushäuschen wurde gebaut, der Brunnen wurde in liebevoller Kleinarbeit von Iserter Bürgern saniert, Laternenwanderungen mit Einkehr im Pferdestall, am Spielplatz wurde ein Haus und Unterstand errichtet (dort treffen sich die Iserter einmal im Monat zum Klönabend), ein Wappen für Isert wurde kreiert, Blumenzwiebel-Pflanzaktionen, gemeinsames

Martinsgans/Rouladen essen im November und Fisch essen in der Karnevalszeit sind schon Tradition.

Der Sonnenuhren-Wanderweg wurde installiert, ein Projekt der Berufsbildenden Schule Betzdorf. Als Dankeschön erhielten beide einen Gutschein und ein selbst zusammengestelltes Fotobuch von Isert, mit allen Häusern, manchen Einwohnern und soweit vorhanden den „alten“ Hausnamen. Der ehemalige Bürgermeister Walter Roßbach wünschte dem neuen Rat gutes Gelingen bei allen Aufgaben und Projekten. Foto: VG AKFL