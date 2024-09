Veröffentlicht am 19. September 2024 von wwa

HEUPELZEN – Neuwahl der Beigeordneten in Heupelzen, Fabian Schumacher und Bernd Ochsenbrücher



In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats wurden einstimmig Fabian Schumacher zum neuen Ersten Beigeordneten und Bernd Ochsenbrücher zum Beigeordneten gewählt. Beide leisteten ihren Amtseid und wurden von Ortsbürgermeister Rainer Düngen feierlich in ihr Amt eingeführt. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 wurde für das Amt des Ortsbürgermeisters kein Wahlvorschlag eingereicht. Da auch in der Sitzung kein Kandidat gewählt werden konnte, werden die Amtsgeschäfte bis auf weiteres von Ortsbürgermeister Rainer Düngen geführt.

Im weiteren Verlauf der Sitzung beschloss der Ortsgemeinderat für die kommende Wahlperiode keinen Rechnungsprüfungsausschuss zu bilden. Dieses Aufgabengebiet wird dann vom Ortsgemeinderat wahrgenommen. Anschließend verabschiedete Ortsbürgermeister Düngen die ausgeschiedenen Ratsmitglieder Frank Eichelhardt (zugleich ehemaliger Erster Beigeordneter), Dirk Weigand (zugleich ehemaliger Beigeordneter) und Peter Kitsch und bedankte sich bei ihnen für ihre geleistete Arbeit zum Wohl der Ortsgemeinde mit einem Sachgeschenk.

Foto: Ortsbürgermeister Rainer Düngen (rechts) mit dem neuen Ortsgemeinderat und den beiden Beigeordneten Fabian Schumacher (Erster Beigeordneter, 2. von links) und Bernd Ochsenbrücher (Beigeordneter, 3. von links)