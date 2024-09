Veröffentlicht am 19. September 2024 von wwa

BACHENBERG – Heiko Kempf wurde zum neuen Ortsbürgermeister von Bachenberg gewählt

In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats wurde Heiko Kempf einstimmig zum Ortsbürgermeister gewählt und von seinem Vorgänger Ulrich Becker ernannt, vereidigt und feierlich in sein Amt eingeführt. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 wurde für das Amt des Ortsbürgermeisters kein Wahlvorschlag eingereicht, so dass die Wahl vom Ortsgemeinderat vorgenommen wurde. Als Beigeordnete wurden, ebenfalls in geheimer Wahl, Heinrich Bonacker als Erster Beigeordneter und Patrick Krämer als Beigeordneter einstimmig gewählt. Beide Gewählten wurden vereidigt und von Ortsbürgermeister Kempf in ihr Amt eingeführt.

Im weiteren Verlauf der Sitzung beschloss der Ortsgemeinderat für die kommende Wahlperiode keinen Rechnungsprüfungsausschuss zu bilden. Dieses Aufgabengebiet wird dann vom Ortsgemeinderat wahrgenommen. Unter dem nächsten Tagesordnungspunkt verabschiedete der Amtsvorgänger von Heiko Kempf, der vorherige Ortsbürgermeister Ulrich Becker, das ausgeschiedene Ratsmitglied Sigrid Heydenreich und bedankte sich bei ihr für ihren zum Wohl der Ortsgemeinde geleisteten Einsatz und überreichte ihr ein Präsent.

Foto: Ortsbürgermeister Heiko Kempf mit dem Ersten Beigeordneten Heinrich Bonacker und dem Beigeordnetem Patrick Krämer sowie seinem Amtsvorgänger Ulrich Becker (v.l.)