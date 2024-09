Veröffentlicht am 19. September 2024 von wwa

ALMERSBACH – Beigeordnete wurden in Almersbach gewählt

In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats erhielt Ortsbürgermeister Klaus Quast, der bei der Direktwahl am 9. Juni 2024 in seinem Amt bestätigt wurde, von dem Ersten Beigeordneten Hans-Joachim Nöller die Ernennungsurkunde für die kommende Wahlzeit des Ortsgemeinderats.

Bei den anschließenden geheimen Beigeordnetenwahlen wurden einstimmig Steffen Marhold zum neuen Ersten Beigeordneten und Hans-Joachim Nöller zum Beigeordneten gewählt und feierlich in ihr Amt eingeführt.

Unter den weiteren Tagesordnungspunkten wurden die Mitglieder des Bauausschusses und deren Stellvertreter sowie die Mitglieder und Stellvertreter in die Verbandsversammlung des Friedhofszweckverbands „Friedhofverband Almersbach, Fluterschen, Stürzelbach“ vom Ortsgemeinderat gewählt. Den ausgeschiedenen Ratsmitgliedern Stephan Guse (auch Beigeordneter), Christian Guse und Anja Schumacher dankte Ortsbürgermeister Quast für ihre geleistete Arbeit zum Wohl der Ortsgemeinde und überreichte ihnen eine Dankurkunde und ein Sachgeschenk. Der vom SSV Almersbach-Fluterschen vorgesehenen Erneuerung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in Almersbach stimmte der Ortsgemeinderat einstimmig zu.

Foto: Ortsbürgermeister Klaus Quast mit den beiden Beigeordneten Steffen Marhold (links) und Hans-Joachim Nöller (rechts)