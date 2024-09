Veröffentlicht am 20. September 2024 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Dankeschön ans Ehrenamt – Ehrenamtsabend 2024 der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Anfang September 2024, fand im schönen „Kultursalon-Glockenspitze“ der Ehrenamtsabend der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld statt. Viele Gäste waren gekommen, um das ehrenamtliche Engagement in der Region zu feiern. Der Ehrenamtsabend, der alle zwei Jahre stattfindet, bietet eine Plattform, um den Ehrenamtlichen für ihre unermüdliche Arbeit zu danken und sie zu würdigen.

Bürgermeister Fred Jüngerich eröffnete die Veranstaltung mit einer herzlichen Begrüßung der Ehrenamtlichen und Gäste. In seiner Rede betonte er, wie unverzichtbar das ehrenamtliche Engagement für das tägliche Leben in der Verbandsgemeinde ist. „Ohne Ihr Engagement würde unsere Gemeinschaft nicht so funktionieren, wie sie es tut. Sie leisten einen entscheidenden Beitrag, der das Leben in unserer Region bereichert,“ sagte Jüngerich. Er bedankte sich auch ausdrücklich beim Verwaltungsteam für die gute Organisation des Abends und hob besonders hervor, dass viele Auszubildende den Abend tatkräftig unterstützt haben und so die Nähe zum Ehrenamt selbst miterleben konnten.

Anschließend stellte Jüngerich Petra Eul-Orthen vor, die neue Beigeordnete der Verbandsgemeinde, die ab sofort für den Bereich „Ehrenamt“ zuständig ist. In ihrer Begrüßung bedankte sich Petra Eul-Orthen bei den Ehrenamtlichen für ihren großartigen Einsatz und betonte ebenfalls die wichtige Bedeutung ihres Engagements.

Alexander Stahl, Präsident des SSV Weyerbusch, leitete den Abend mit einem interaktiven Einstieg ein. Er motivierte alle Gäste begeisternd und eindrucksvoll zum Mitmachen bei drei kurzen Spiel- und Bewegungsaufgaben, die durch ihre kognitiv gesetzten Reize auch positive Effekte auf Körper und Geist veranschaulichen sollten.

Die Bartelsbühne Flammersfeld e. V. bot den Gästen mit ihrem eigens für diesen Abend geschriebenen Theaterstück „Ein Tisch verbindet!“ eine humorvolle Darbietung, die den Zusammenhalt und die Bedeutung der Gemeinschaft thematisierte. Anschließend sorgte der Junichor aus Forstmehren mit ihrer Chorleiterin Simone Reifegerstes mit einer bewegenden und mitreißenden musikalischen Darbietung für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Der Kultursalon-Glockenspitze, eigentlich eine Tennishalle, wurde von Helmut Nöllgen und seinem Team vom Kultur- und Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller zu einer außergewöhnlichen Veranstaltungsstätte im Stil der 1920er Jahre umgestaltet. Diese beeindruckende Location ist Bestandteil der Kulturveranstaltungen sowohl der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld als auch Kreisstadt Altenkirchen und sorgte auch an diesem Abend für ein unvergleichliches Ambiente für den absolut gelungenen Ehrenamtsabend 2024. Mit seinem abwechslungsreichen Programm wird er sicher vielen Teilnehmenden in schöner Erinnerung bleiben.

Im kommenden Jahr wird wieder die Verleihung des Ehrenamtspreises an Ehrenamtlichen der Verbandsgemeinde stattfinden. Die beiden Veranstaltungen – der Ehrenamtsabend und der Ehrenamtspreis – wechseln sich jährlich ab. Für weitere Informationen oder Fragen steht die Ehrenamtskoordinatorin Rebecca Seuser unter der E-Mail-Adresse rebecca.seuser@vg-ak-ff.de oder telefonisch unter 02681 85250 zur Verfügung. Fotos: VG AKFL