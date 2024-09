Veröffentlicht am 22. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die Inflation von 1923 im Westerwald

Der Förderverein Bismarckturm e.V. lädt Sie ein zu einer spannenden Zeitreise in den Westerwald vor 100 Jahren. Nach dem verlorenen Krieg 1918 besetzten US Truppen Koblenz und bildeten einen Brückenkopf im Unterwesterwald. Der Westerwald wurde Grenzgebiet. Die Menschen erlebten gewaltige gesellschaftliche und politische Veränderungen. 1923 erfolgte die Besetzung des Ruhrgebietes durch die Franzosen. Auch bei uns war der wirtschaftliche Niedergang spürbar. Hinzu kam die Hyperinflation, die 1923 ihren Höhepunkt erreichte.

Der Hachenburger Stadtarchivar Dr. Jens Feldhoff nimmt uns mit in die Zeit der Hyperinflation und schildert die Voraussetzungen, Auswirkungen und Folgen auf die Menschen in unserer Region in einem Vortrag mit Bildpräsentation. Termin: Donnerstag, 26. September 19:30 Uhr, in Historisches Quartier, inAltenkirchen Marktstraße 31. Der Eintritt ist frei.

Foto: Hyperinflation 1923 Quelle: SPIEGELl/dpa