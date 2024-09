Veröffentlicht am 19. September 2024 von wwa

KIRCHEN – Vandalismus an Ruhebänken entlang des Burgenwanderweges in der Stadt Kirchen

Zunächst wurde am Sonntag, 08. September festgestellt, dass eine erst im Frühjahr (April/Mai) 2024 durch den Bauhof aufgestellte Recycling-Kunststoffbank hanit der Fa. Hahn Kunststoffe am Burgenwanderweg unterhalb des Fahrweges „Auf der Hub“, Freusburg, spurlos verschwunden ist. Von dort hat man einen schönen Ausblick zur Freusburg und ins Siegtal.

Der Standort ist mit Fahrzeugen aktuell schlecht erreichbar. Es ist daher nicht auszuschließen und sogar relativ wahrscheinlich, dass die 77 Kilo schwere Bank die Böschung hinuntergestoßen wurde. Weil das Umfeld des Standorts inkl. Böschung über die letzten Wochen ziemlich zugewachsen ist, kann in der Örtlichkeit zur Zeit nichts weiter ausfindig gemacht werden. Eventuell hat aber jemand etwas beobachtet, was zur Auffindung der Ruhebank führen könnte. Auf dem Foto ist das Aussehen der Recyling-Kunststoff-Bank erkennbar.

Am Dienstag, 17. September 2024 wurde festgestellt, dass eine durch den Holz- und Kettensägenkünstler Robin Rosenthal aus Niederfischbach in 150 Arbeitsstunden gefertigte und durch den Bauhof Kirchen im Oktober 2021 aufgestellte und fest angekettete Wanderbank von ihrem Standort mutwillig entfernt und ungefähr auf gleicher Höhe in die Böschung der Alexanderhardt gestoßen wurde. Die Wanderbank ist eine Spezialanfertigung und weist ein stolzes Gewicht von rund 250 kg auf.

Augenscheinlich sind zum Glück keine größeren Schäden erkennbar. Jedoch muss die Bank zunächst aus der Böschung gehoben werden, um diese danach auf Schäden zu untersuchen.

Eventuell gab es auch hier Auffälligkeiten, wann bzw. durch wen sich der Vorfall ereignet haben könnte. Wem betreffend der beiden Ruhebänke etwas aufgefallen sein sollte wird gebeten, sich mit der Touristinformation in Kirchen, Tel. (0 27 41) 688 – 850 oder per E-Mail: touristik@kirchen-sieg.de bzw. der Polizei in Verbindung zu setzen. Beide Sachverhalte wurden zur Anzeige gebracht.

Titelfoto: der Wanderbank Alexanderhöhe vom Dienstag in der Böschung der Alexanderhardt