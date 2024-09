Veröffentlicht am 30. September 2024 von wwa

NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied

B503 Sicher im Internet 1x, 09.10.24, Mi, 19:00 – 20:30 Uhr. Grundschule Bad Hönningen (Marienschule), Rudolf-Buse-Str. 4, 53557 Bad Hönningen. Dozent*in: Björn Gam, Group Tech Service Manager, IT-Systemadministrator, Machine Learning Scholarship. Gebühr: kostenfrei

D202.1 Nähkurs für Kinder Für Anfänger*innen in der Kleingruppe 1x, 07.10.24, Mo, 14:00 – 18:00 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Gebäude R, Fachklassentrakt 1, Schulstr. 22, 56269 Dierdorf, Raum R024. Dozent*in: Sarah Grendel, Maßschneiderin. Gebühr: 55,00 € zzgl. 10 – 15 € Materialumlage in bar an die Kursleitung zu entrichten.

G231 Der Geschichtenbäcker Lesung mit Carsten Henn im Rahmen der Westerwälder Literaturtage 1x, 08.10.24, Di, 19:00 – 21:30 Uhr. Bürgerhaus Neustadt, Raiffeisenstr. 9, 53577 Neustadt/Wied. Dozent*in: Carsten Sebastian Henn. Gebühr: Vorverkauf: 15,00 € Abendkasse: 18,00 €

G402 Spanisch lernen in 4 Stunden (Online) „Sprachenlernen im Schnellverfahren“ 2x, 08.10.24, 10.10.24, Di, 18:30 – 20:30 Uhr, Do, 18:30 – 20:30 Uhr. online (Zoom 1). Dozent*in: Klaus Bylitza, Sprachen-Coach. Gebühr: 59,00 € (gültig von 6 bis 7 Teilnehmenden)

49,00 € (gültig ab 8 Teilnehmenden)

G506 Social Media – Nutzen Sie Ihre Potenziale (Online-Kurs) Grundlagen des Social-Media-Marketing 1x, 08.10.24, Di, 18:00 – 21:15 Uhr. online (Zoom 2). Dozent*in: Kerstin Marmann-Dichtler, Projektleiterin im Marketing und Eventmanagement. Gebühr: 20,00 €

L106 Krisenfit durch Vorsorge für Bürgerinnen und Bürger Vortrag mit Diskussion 1x, 12.10.24, Sa, 10:00 – 12:15 Uhr. Verbandsgemeindeverwaltung Linz, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Sitzungssaal, EG (Bitte immer den Haupteingang benutzen.). Dozent*in: Frank-Peter Kern, Sicherheitsberater. Gebühr: 15,00 € (gültig von 8 bis 11 Teilnehmenden) 12,00 € (gültig ab 12 Teilnehmenden)

L210 Kleine Schreibwerkstatt – Wir finden die richtigen Worte für deine Idee! Handwerkszeug für dein Projekt 1x, 12.10.24, Sa, 09:30 – 13:30 Uhr. Jugendbücherei Linz, Mittelstraße 22, 53545 Linz am Rhein. Dozent*in: Sabine Wygas, Redakteurin für Journalismus und PR, Magister Politische Wissenschaften, Amerikanistik und Italienisch. Gebühr: 31,00 € (gültig von 5 bis 6 Teilnehmenden)

26,00 € (gültig ab 7 Teilnehmenden)

R153 Basiswissen für glückliche Hühner Die eigenen Eier erzeugen – Kleine Hühnerhaltung für Privatleute 1x, 10.10.24, Do, 18:00 – 20:30 Uhr. Haus des Kurgastes, Parkstr. 2, 56581 Ehlscheid. Dozent*in: Axel Hilckmann, Tierwirt, Fachberater Ökologische Geflügelhaltung. Gebühr: 30,00 € (Kinder können kostenfrei teilnehmen). Weitere Informationen, Online-Anmeldungen und viele weitere Kurse auf unsere Homepage: www.kvhs-neuwied.de (Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise).