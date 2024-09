Veröffentlicht am 19. September 2024 von wwa

STEINEBACH – IHK Regionalgeschäftsstelle gratuliert – Schneider & Edl feiert 50-jähriges Firmenjubiläum

Die Firma Schneider & Edl GmbH, ein etabliertes familiengeführtes Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Steinebach an der Sieg, feiert sein 50jähriges Bestehen. Anlässlich dieses besonderen Anlasses überreichte Kristina Kutting, IHK-Regionalgeschäftsführerin für den Landkreis Altenkirchen, eine Ehrenurkunde zur Würdigung des Jubiläums: „Die Schneider & Edl GmbH feiert ihr 50jähriges Jubiläum und wir gratulieren herzlich! Dieses Unternehmen ist ein Paradebeispiel für Innovation und Beständigkeit in unserer Region. Der Erfolg ist nicht nur das Resultat harter Arbeit, sondern auch das Ergebnis einer starken Vision und Teamarbeit.“

Seit der Gründung im Jahr 1974 hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und ist mit rund 35 Mitarbeitenden auch Ausbildungsbetrieb in der Region. Als verlässlicher Partner in der Zulieferindustrie hat das Unternehmen erfolgreich Prototypen, Kleinserien sowie mittlere Serien bis hin zu komplexen Baugruppen und Maschinen realisiert.

Julia Schneider, Geschäftsführerin der Schneider & Edl GmbH, betonte: „Das Jubiläum erlaubt uns nicht nur einen Rückblick auf unsere Erfolge, sondern ist auch ein Ansporn, weiterhin hochmotiviert an innovativen Lösungen zu arbeiten. Unser Team ist das Herzstück unseres Unternehmens, und wir sind dankbar für jeden Einzelnen, der zu unserem Wachstum beigetragen hat. Gemeinsam blicken wir optimistisch in die Zukunft und sind bereit für die Herausforderungen, die vor uns liegen.“ Foto:

Foto: Julia Schneider, Geschäftsführerin Schneider & Edl GmbH & Kristina Kutting, IHK-Regionalgeschäftsführerin Altenkirchen & Neuwied (v.l.)