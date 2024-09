Veröffentlicht am 18. September 2024 von wwa

LEUBSDORF-HESSELN – Fahrradfahrer auf der L 254 gestürzt und schwer verletzt

Dienstagabend befuhr ein 15-jähriger Fahrradfahrer die L 254 aus St.-Katharinen kommend in Fahrtrichtung Weißfeld. In Höhe der Gemarkung Hesseln stürzte der Jugendliche aufgrund eines Fahrfehlers und verletzte sich schwer. Der junge Radfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Quelle: Polizei