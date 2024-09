Veröffentlicht am 18. September 2024 von wwa

LUDWIGSHAFEN – Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jährigem Jugendlichen aus Ludwigshafen

Seit Dienstag, 17. September 2024, wird ein in Ludwigshafen wohnender 14-jähriger Jugendlicher vermisst. Er wurde zuletzt am Dienstag gegen 20:30 Uhr in seiner Wohngruppe in Ludwigshafen-Gartenstadt gesehen. Der 14-Jährige verließ die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Jugendliche nicht aufgefunden werden.

Beschreibung des Vermissten: ca. 1,50 m groß – schlank – kurze, dunkelblonde Haare – braune Augen – bekleidet mit schwarzem Pullover, dunkler Hose und schwarzer Umhängetasche. Das Lichtbild des Vermissten findet sich hier: https://s.rlp.de/kzN2dTI. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-2122 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei