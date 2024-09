ALTENKIRCHEN – 25-jähriges Dienstjubiläum von Brian Roger Kelly bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Veröffentlicht am 19. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – 25-jähriges Dienstjubiläum bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde gratulierte Bürgermeister Fred Jüngerich Brian Roger Kelly zu seinem 25-jährigen Dienstjubiläum am 2. September 2024. Dabei überreichte er eine Dankurkunde sowie ein Geschenk der Verwaltung und wünschte ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute.

Brian Roger Kelly: 25 Jahre im Einsatz für gepflegte Grünflächen. Brian Roger Kelly aus Mehren diente von 1987 bis 1999 in der United States Army, davon drei Jahre in Deutschland. 1991 begann er eine dreijährige Ausbildung zum Gärtner mit der Fachrichtung Baumschule in Wissen und war dort fünf Jahre in diesem Beruf tätig. Seit 1999 ist er im Bauhof der Verbandsgemeinde beschäftigt und kümmert sich um die Landschaftspflege, Grünflächen und in den letzten Jahren verstärkt um Baumkontrollen.

Die Glückwünsche der Kolleginnen und Kollegen überbrachte Mathias Rabsch als Personalratsvorsitzender und überreichte einen Blumenstrauß. Foto: Verbandsgemeindeverwaltung