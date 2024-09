Veröffentlicht am 18. September 2024 von wwa

MAYEN – PKW-Brand auf der A 48 bei Mayen

Am 18. September 2024 gegen 06:45 Uhr wurde ein Ford Focus gemeldet, der auf der A 48 Fahrtrichtung Koblenz, zwischen der AS Mayen und der AS Polch auf dem Standstreifen in Vollbrand steht. Bei Eintreffen der Streife und der Feuerwehr stand das Fahrzeug immer noch in Vollbrand. Es befanden sich keine Personen mehr im Fahrzeug. Die zuvor alleine im Fahrzeug befindliche 45-jährige Fahrerin konnte das Fahrzeug vor Ausbruch des Brandes verlassen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Mayen schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Zwecks Durchführung der Löscharbeiten, Bergung des Fahrzeugs und Reinigung der Fahrbahn musste die Richtungsfahrbahn Koblenz für 15 Minuten voll und für eine Stunde der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Es entstand dadurch ein Stau von zeitweise vier Kilometern. Aufgrund der Feststellungen vor Ort war als Brandursache von einem technischen Defekt auszugehen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Neben der Autobahnpolizei Mendig, war die Polizeiinspektion Mayen, die Feuerwehr Mayen, die Autobahnmeisterei Kaisersesch sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. Quelle und Foto: Polizei