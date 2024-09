Veröffentlicht am 18. September 2024 von wwa

KAISERSLAUTERN – 76jähriger Mann aus Kaiserslautern vermisst!

Die Polizei sucht aktuell nach einem 76-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet. Er hat seine Wohnung im Altstadtbereich am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Weil der Senior nach Angaben seiner Angehörigen erst seit kurzem in Deutschland lebt, keine Ortskenntnisse besitzt, lediglich Russisch spricht, nicht gut zu Fuß ist und weder Ausweispapiere noch Handy oder Bargeld bei sich hat, könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden. Möglicherweise ist er orientierungslos.

Beschrieben wird der 76-Jährige folgendermaßen: etwa 1,75 Meter groß, schlanke Statur, Halbglatze mit grauen Haaren. Bekleidet ist er vermutlich mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Jacke und Sandalen.

Zeugen, denen der Mann am gestrigen Dienstag oder heutigen Mittwoch aufgefallen ist, oder die Hinweise geben können, wo er sich aufhält, werden gebeten, sich umgehend mit der Kriminalpolizei unter Telefon 0631 369-2620 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei