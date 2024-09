Veröffentlicht am 18. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bewohner des DRK Seniorenzentrums Altenkirchen zu Besuch im Kloster Marienstatt

Die Abtei Marienstatt ist ein Zisterzienserkloster und Wallfahrtsort in der Ortsgemeinde Streithausen, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz. Sie liegt in einem Tal vier Kilometer von Hachenburg entfernt, direkt an der Nister. Dieser Ort, der immer wieder viele Interessierte von Nah und Fern anzieht, war auch wieder ein Ziel eines Ausflugs von Bewohnern des DRK Seniorenzentrums Altenkirchen, die von Mitarbeitern des Sozialdienstes begleitet wurden.

Nach einem Besuch der Basilika, einem Fotoshooting am Brunnen und einem Besuch einiger Bewohnern im Kräutergarten und Buchladen, fanden sich alle im Marienstätter Brauhaus ein. Dort genoss man neben der vorzüglichen Gastfreundschaft auch den köstlichen Kuchen und andere kulinarische Genüsse, die die Küche des Hauses anbot. Alle waren nicht nur äußerst erfreut über den gelungenen Nachmittag, sondern auch glücklich und zufrieden, an solch wunderbarem Ausflug teilgenommen zu haben. Ein wunderschöner Ort und ein wunderschöner Ausflug, alles hatte gepasst und wir bestimmt nochmals wiederholt werden.

Nächste Ausflug: Fahrt mit dem Vulkanexpress von Brohl-Lützing zum Bahnhof Engeln (14:15 – 16:15 Uhr). Im Anschluss gibt es ein gemeinsames Essen in einem Lokal. Abfahrt Altenkirchen Busbahnhof 12:45 Uhr, Rückkehr gegen 19:30 Uhr. Kosten 25 Euro für Mitglieder der Seniorenhilfe und 35 Euro für Nichtmitglieder. Darin enthalten sind die Busfahrt und die Fahrt im Vulkanexpress. Verbindliche Anmeldung unter 0175-7854637. Anmeldeschluss ist der 01. Oktober 2024, die Teilnehmendenzahl ist begrenzt.