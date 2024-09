Veröffentlicht am 18. September 2024 von wwa

OBERWAMBACH – Oberwambacher Senioren unterwegs

Die diesjährige Seniorenfahrt der Ortsgemeinde Oberwambach führte in die Löwenstadt Hachenburg. Nach einem gemeinsamen gemütlichen Start in den Tag bei einem kleinen Imbiss im Gerätehaus ging es mit einem Bus des Reisedienst Spies (Puderbach) auf Reisen. Die erste Station war das Landschaftsmuseum Westerwald, wo die 30 Mitfahrer einen Kurzvortrag zur Einführung in die Geschichte der Heimatregion und die verschiedenen Ausstellungen des Museums erhielten. Alle Fachwerkhäuser auf dem Gelände wurden in verschiedenen Dörfern des Westerwalds abgebaut, im Landschaftsmuseum wieder aufgebaut und historisch korrekt ausgestattet. So mancher Mitfahrer fühlte sich da an die eigene Kindheit erinnert.

Nachdem die Gruppe noch Zeit zum eigenen Erkunden des Museums hatte, ging es in die Hachenburger Fußgängerzone, wo in einem Café Zeit zum Ruhen und zur Stärkung mit Kaffee und Kuchen war. Zum Abschluss des Programms wurde die Gruppe dann von Stadtführern abgeholt und durfte auf einer Spazierrunde durch die historische Innenstadt allerhand Interessantes und Unterhaltsames zur Geschichte und der Geologie Hachenburgs hören.

Im Anschluss ging es wieder mit dem Bus zurück nach Oberwambach, wo mit Leckerem vom Grill, serviert durch die Jugendfreunde Oberwambach, und flüssigen Erfrischungen der Tag mit etwa 50 geladenen Gästen einen geselligen Ausklang fand. Fotos: OG Oberwambach