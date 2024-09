Veröffentlicht am 18. September 2024 von wwa

NEITERSEN – VdK Ortsverband Neitersen veranstaltete Grillfest 2024 in Neitersen

Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen hatten sich 60 Teilnehmer zu einem zünftigen Grillfest in der Wiedhalle zusammengefunden. Viele der Mitglieder hatten mit Salaten und sonstigen Beilagen für ein gefülltes Buffet gesorgt. Auch in diesem Jahr hat der bewährte Grillmeister Gerd Müller mit seiner Frau Ines beim leckeren Grillgut in Form von Steaks und Würstchen „nichts anbrennen lassen“. Bei kühlen Getränken und anschließendem Kaffee und Kuchen wurde Gerlinde Früh vom Ortsverbandsvorsitzenden René Zimmermann aus ihrer langjährigen Vorstandstätigkeit im Ortsverband Neitersen mit einem Präsent verabschiedet. Auch das Organisationsteam hatte bei den Vorbereitungen und der Durchführung viel Spaß und freut sich schon auf die nächste Veranstaltung, zu der rechtzeitig einladen wird. Foto: A. Baudendistel

Foto: René Zimmermann u. Gerlinde Früh