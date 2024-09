Veröffentlicht am 18. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Westerwald-Gymnasium Altenkirchen – Gemeinsam wachsen – Schulstart der neuen Fünftklässler am Westerwald-Gymnasium

„Der gemeinsame Weg ist der schönste Weg!”- unter diesem Motto stand dieses Jahr die Aufnahmefeier der neuen Fünftklässler am Westerwald-Gymnasium. Am 28. August begrüßten der Schulleiter Heiko Schnare und die Orientierungsstufenleiterin Janine Marhold 86 neue Fünftklässler, ihre Eltern und Familien im Forum der Schule. In ihren Begrüßungsreden wünschten sie den Fünfern einen guten Start und eine erfolgreiche Schullaufbahn am Westerwald-Gymnasium. Beide griffen in diesem Zusammenhang auch das Motto der Begrüßungsfeier auf, in dem sie die Bedeutung des gemeinsamen Lernens und des gegenseitigen Unterstützens betonten.

Bei der Aufnahmefeier stellte sich auch die Schulsozialarbeiterin Annette Schlemper vor und berichtete kurz von ihren Aufgaben. Durch das Programm der Aufnahmefeier führten Leni Hellinghausen, Nell Wisser und Carl Taxacher mit viel Witz und Charme (alle 6.4).

Für den musikalischen Rahmen sorgten die BläserKlasse plus unter Leitung von Marco Lichtenthäler, Justina Lisson u.a. mit der Cajon-Rhythmusgruppe und Theresa Kopczynski mit dem Klassenchor 6. Außerdem zeigten Thomas Schmidt (MSS 13) und Maja Demuth (9.3) am Flügel ihr Können.

Die Feier bot zudem wichtigen Gremien und Arbeitsgemeinschaften der Schule die Möglichkeit, ihre Arbeit und ihre Aufgaben vorzustellen. Dies waren der SEB und der Förderverein, die SV, das LAW-Projekt, der Schulsanitätsdienst, die Streitschlichter und die Schulseelsorge. Das Technik-Team stellte sich indirekt vor, da es im Forum wie gewohnt die Technik souverän organisierte. Foto: Nicola Gmach

Foto: Die Aufnahmefeier bildete den Höhepunkt der ersten Schulwoche. Unmittelbar voran ging dieser Feier die ökumenische Andacht zur Einschulung der neuen Fünfer in der katholischen Kirche. Der zweite und erste Schultag dienten vorrangig dem Kennenlernen der neuen Mitschüler, der neuen Fächer und neuen Lehrer und der Orientierung in dem Gebäuden und Räumen. Dieses Kennenlernen wurde mit kleinen Schultüten versüßt, die dank der großzügigen finanziellen Unterstützung der Westerwald-Bank auch mit Nützlichem für die Schule (u.a. Bleistift, Lineal und Radiergummi) bestückt waren.