Veröffentlicht am 18. September 2024 von wwa

OBERERBACH – Der Obererbacher Kulturbauwagen öffnet wieder seine Türen

Endlich ist es so weit. Der Obererbacher Kulturbauwagen öffnet wieder seine Türen. Am Sonntag, 22. September findet von 12.00 bis 16.00 Uhr ein Kinderflohmarkt am Bauwagen statt. Anmeldungen werden unter der Rufnummer: 0160 -91161216 entgegengenommen. An diesem Tag möchte man auch gegen 16.00 Uhr den Wichtelweg mit neuen gebastelten Kunstwerken aus Naturmaterialien bereichern. Lasst der Phantasie freien Lauf, fertigt ein schönes Kunstwerk an und kommt damit zum Treffpunkt. Gemeinsam wird auf dem Wichtelweg ein toller Platz gefunden, um es zu präsentieren.