Veröffentlicht am 17. September 2024 von wwa

WEISENHEIM am Sand – Roller in Weisenheim am Sand gefunden

Am Montagmittag wurde die Polizei über einen herrenlosen Roller im Bereich des Wanderrastplatzes in Weisenheim am Sand, in der Verlängerung der Straße Ludwigshain, informiert. An dem Roller der Marke Suzuki, Typ Katana Performance, Farbe silbern, war kein Versicherungskennzeichen montiert. Bislang konnte der Roller noch keiner Straftat oder einem Eigentümer zugeordnet werden. Der Eigentümer oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322/963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Quelle und Foto: Polizei