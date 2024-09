Veröffentlicht am 17. September 2024 von wwa

WISSEN – Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Wissen- Tatverdächtigter schnell ermittelt

Im Zeitraum zwischen 31. August und 14. September 2024 kam es im Stadtgebiet Wissen, insbesondere am Parkdeck Regio-Bahnhof, zu einer Serie von Sachbeschädigungen an abgestellten Fahrzeugen. Die Fahrzeuge wurden meist durch Lackkratzen oder Abtreten von Außenspiegeln beschädigt. Weiterhin kam es in diesem 34 Taten zählenden Komplex zu Diebstählen von Dachantennen und Kennzeichenschildern. Es entstand erheblicher, noch nicht zu beziffernder Sachschaden. Intensivierte Ermittlungsarbeit durch Beamte der Polizeiwache Wissen, führten nunmehr zu einem tatverdächtigten Jugendlichen. Über die zuständige Staatsanwaltschaft wurde eine Durchsuchung angeordnet, dabei wurden Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. Quelle: Polizei