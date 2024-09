Veröffentlicht am 16. September 2024 von wwa

DATTENBERG – Verkehrsunfall beim Abbiegen auf der B 42 bei Dattenberg-Wallen

Freitagnachmittag kam es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw auf der B 42 in Höhe der K 10 Richtung Dattenberg. Ein 67-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 42 in Fahrtrichtung Linz und wollte nach links in Richtung Dattenberg abbiegen, übersah aber einen entgegenkommenden Pkw und es kam zur Kollision. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der 33-jährige Fahrer aus Bonn wurde leicht verletzt. Quelle: Polizei