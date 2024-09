Veröffentlicht am 16. September 2024 von wwa

LAUMERSHEIM – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der L 453 schwer verletzt

Am 15. September 2024 zog sich ein 21 Jahre alter Fahrer eines Motorrades bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu. Der Heranwachsende befuhr die L 453 von Obersülzen kommend in Richtung Laumersheim. In einer Linkskurve rutschte ihm die Maschine ohne Fremdeinfluss weg und er stürzte. Mit dem Motorrad rutschte er unter einer Leitplanke hindurch und kam schließlich auf dem angrenzenden Feld zum Liegen. Der junge Mann wurde mit Frakturen und Prellungen durch den eingesetzten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Kraftrad entstand Totalschaden (ca. 6.000 Euro). Quelle: Polizei