Veröffentlicht am 17. September 2024 von wwa

WALDBREITBACH – Gute Erfolge und familiäre Atmosphäre beim Sportfest in Brey

Beim Sportfest in Brey konnten sechs Nachwuchs-Athletinnen und -Athleten des VfL Waldbreitbach (in der LG Rhein-Wied) erste Wettkampferfahrungen sammeln und machten ihre Sache sehr gut. Für die drei Mädchen war es der erste Einzel-Wettkampf, für Leo Lesum (M9) der allererste Wettkampf überhaupt.

Alle traten im Dreikampf (Ballwurf, 50 m Sprint und Weitsprung) an. Timo Lehnert, (M10) erreichte einen sehr guten 2. Platz. Aaron Müller, (M9) platzierte sich auf Rang 4. Madelaine Hohn, (W9) und Leo Lesum (M9) erreichten in ihren jeweiligen Altersklasse Platz 5, Sophie Medinger, (W8) Platz 8 und Marleen Isaak, Platz 9. Alle erhielten am Ende eine Urkunde, eine Medaille und ein kleines Geschenk und waren sichtlich stolz auf ihre Wettkämpfe.

Für die Älteren handelte es sich um einen Einladungswettkampf, zu dem nur die Rheinlandbesten geladen wurden. Die Sensation des Tages schaffte Samuel Plenert Fabing, (M15) im Weitsprung. Erstmals sprang er über 6 m (6,24 m), steigerte seine persönliche Bestleistung damit deutlich und würde Gesamtklassensieger, obwohl er der jüngste Teilnehmer war. Auch Celina Medinger, (WJ U18) konnte mit ihrer Weitsprungserie und ihrer Tagesbestweite von 5,35 m sehr zufrieden sein und belegte Platz 1. Leonie Böckmann, (WJ U16) zeigte wieder aufsteigende Tendenzen beim Dreisprung und gewann den Wettbewerb mit 10,44 m.

Beim Kugelstoßen lief es für Marie Böckmann, (WJ U20) am besten, die mit 11,72 m eine persönliche Bestleistung aufstellte und den ersten Platz belegte. Eva Stein, (W15) wurde mit 11,22 m ebenfalls Erste und Amelie Schmitt, (WJ U16) mit 11,78 m Zweite