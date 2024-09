Veröffentlicht am 17. September 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Neuwieder Lesesommer bricht Vorjahresrekorde – 321 Lesesommer-Kids leihen stolze 3.220 Bücher aus

Im Sommer fahren viele Menschen in den Urlaub, aber manche Reisen lassen sich nicht mit dem Auto, Zug oder Flugzeug bewältigen, sondern nur mit Hilfe von Büchern und einer Menge Fantasie. Sie führen an magische Orte, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt – an Orte, wo das Undenkbare auf einmal denkbar und das Unmögliche schlagartig möglich wird. Beim diesjährigen Lesesommer haben sich in Neuwied 321 Kinder und Jugendliche zwei Monate lang auf ihre ganz persönliche Lesereise begeben. Zum Abschluss sind viele von ihnen in der StadtBibliothek zusammengekommen, um sich von ihren Abenteuern zu berichten und gemeinsam zu feiern.

Oberbürgermeister Jan Einig ließ es sich nicht nehmen, die jungen Bücherwürmer persönlich zu begrüßen, für die weitere Unterhaltung der rund 400 kleinen und großen Gäste, war ein buntes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt worden. Emy und Bert brachten die musikalische Theateraufführung „Die Zauberuhr“ auf die Bühne, zudem ließen zahlreiche vom Kinder- und Jugendbüro (KiJub) vorbereitete Spielstationen, ein Blindenparcours sowie eine Bastelstation keine Spur von Langeweile aufkommen. Alle Kinder, die mindestens drei Bücher gelesen und fachkundig bewertet hatten, wurden zudem mit einer Urkunde ausgezeichnet. Das traf in diesem Jahr auf ganze 241 junge Bücherwürmer zu, womit der rekordverdächtige Wert von 220 aus dem Vorjahr sogar noch einmal übertroffen wurde. Die Lesesommer-Kids kamen von insgesamt 53 verschiedenen Schulen, wobei die Grundschule an der Wied mit 31 Teilnehmenden die größte Lesergruppe stellte. „Alles in allem wurden ganze 2122 Bücher gelesen und bewertet, das sind fast 400 mehr als im Vorjahr“, bilanziert Bibliotheksleiter Volker Trümper zufrieden.

Foto: Bei der Abschlussfeier des diesjährigen Lesesommers in der Neuwieder StadtBibliothek begeisterten Emy und Bert ihr junges Publikum mit einer musikalischen Aufführung der „Zauberuhr“.

Foto: Volker Trümper