Veröffentlicht am 17. September 2024 von wwa

MORSBACH – Orgelmesse und musikalische Meditation mit Bernhard Nick

Bernhard Nick aus Radevormwald, Regionalkantor im Ruhestand, spielt am Samstag, 12. Oktober um 18.30 Uhr eine Orgelmesse mit anschließender musikalischer Meditation in St. Gertrud Morsbach. Es erklingen Werke von J.S. Bach (Präludium und Fuge in e-moll), Händel, Liszt, Dubois (Toccata), Langlais, Peeters und Messiaen. Der Eintritt ist frei; Spenden für die Kirchenmusik sind willkommen.