Veröffentlicht am 17. September 2024 von wwa

MAINZ – NEUWIED – Dr. Jan Bollinger (AfD) lädt am 24. September 2024 Bürger in den Landtag ein

Der Neuwieder Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz Dr. Jan Bollinger lädt wieder alle interessierten Bürger zu einer Informationsfahrt in den Landtag nach Mainz ein. Der Termin findet am Dienstag, den 24. September 2024 statt.

Nach der Anreise wird Dr. Bollinger die Besucher über die inhaltlichen Positionen und die Arbeit der AfD-Fraktion im Mainzer Landtag informieren. Danach können in gewohnter Weise in lockerer Gesprächsrunde Fragen gestellt und die aktuellen politischen Themen diskutiert werden. Vor einer Rundfahrt mit dem „Gutenberg-Express“ lädt Dr. Bollinger alle Teilnehmer zu einem gemeinsamen Mittagessen im Landtagsrestaurant ein. Nach der Rundfahrt findet durch den Besucherdienst des Landtags eine Führung mit Informationen zu Gesichte und Arbeit des Mainzer Landtags statt. Der Bus startet um 9:00 Uhr von der Kirmeswiese in Neuwied und wird gegen 18:30 Uhr die Gäste auch dorthin zurückbringen.

Dr. Jan Bollinger erklärt: „Wir machen Politik für unsere Bürger. Deshalb ist es mir ein Anliegen, den Bürgern die Möglichkeit zu bieten, sich einen Eindruck von der Arbeit des Landtags Rheinland-Pfalz und unserer AfD-Landtagsfraktion zu machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele Bürger der Einladung folgen würden.“ Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldung bitte zeitnah unter der E-Mail-Adresse info@jan-bollinger.de. Foto: Archiv BK – wwa