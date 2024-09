Veröffentlicht am 17. September 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – ver.di setzt klares Signal für Bildung in Rheinland-Pfalz und Saarland

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in Rheinland-Pfalz und dem Saarland hat ein starkes Zeichen für die Bedeutung der politischen und gesellschaftlichen Bildung gesetzt. Marion Paul, Landesleitungsmitglied und zuständig für den Bereich Bildung, betonte: „Die politische und gesellschaftliche Bildung hat bei ver.di einen hohen Stellenwert.“

In diesem Zuge wurde die Position des Landesbildungssekretärs neu besetzt. Christian Hartard übernimmt das Amt von Lothar Slezak, der nach langjährigem Engagement in den Ruhestand tritt. Hartard, bisher im Bereich der Ver- und Entsorgung im ver.di Bezirk Pfalz tätig, freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung, die gesellschaftspolitischen sowie sozialpolitischen Bildungsprozesse für unsere Mitglieder gestalten und weiterentwickeln zu können.“

Am Wochenende wurde das Staffelholz der Bildung symbolisch an den Südpfälzer Christian Hartard übergeben. Ver.di Rheinland-Pfalz und Saarland zählt knapp 113.000 Mitglieder, die überwiegend kostenlos an Fort- und Weiterbildungen teilnehmen können. Mit dieser Personalentscheidung unterstreicht ver.di einmal mehr die zentrale Rolle der Bildung für ihre Mitglieder und die Gesellschaft.