STADT NEUWIED – Interkulturelle Wochen in Neuwied schaffen „Neue Räume“ – Programm läuft vom 16. September bis 12. Oktober

Spannende Begegnungen und bereichernden Austausch versprechen die Interkulturellen Wochen (IKW) in Neuwied. Am Montag, 16. September, beginnt der Aktionszeitraum mit dem Leitthema „Neue Räume“. Auch in diesem Jahr beteiligen sich zahlreiche Institutionen, Organisationen, Vereine und ehrenamtliche Netzwerke an der Veranstaltungsreihe. Sie alle schaffen mit ihren Angeboten Räume für Begegnung und Dialog.

„Unsere Aktionswochen und alle, die sich in Planung und Durchführung dafür einsetzen, stärken den interkulturellen und interreligiösen Dialog. Das unterstützt die Integration. Und vor allem stärkt es das Wir-Gefühl“, betont Dilorom Jacka, Integrationsbeauftragte der Stadt Neuwied. Seit 2016 koordiniert sie die Interkulturellen Wochen in der Deichstadt. Auch in diesem Jahr lädt ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm zum Mitmachen ein.

Das Programm

Den offiziellen Auftakt macht am Mittwoch, 18. September, um 16.30 Uhr die Interkulturelle Frauenrunde unter dem Motto „Erfolgsgeschichten im interkulturellen Dialog“. Hierzu lädt das Team „Starke Nachbar_innen“ Frauen mit und ohne Fluchtbiographie in die Räume von EIREINE e.V., Engerser Straße 81, Neuwied ein. Bürgermeister Jung eröffnet in diesem Rahmen die IKW.

Bereits am Montag, 16. September, beteiligen sich zahlreiche Gruppen und engagierte Einzelpersonen, darunter Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Niederbieber und das Projekt „Starke Nachbar_innen“ von EIRENE, an der Cleanup-Aktionswoche zum World Cleanup Day, die bis Samstag, 20. September, läuft (Anmeldung: www.cleanup-neuwied.de).

Am Mittwoch, 18. September, beleuchtet der Film „Exil“im Rahmen des Minski-Kinoprogramms Gefühle von Heimat und Zugehörigkeit, Misstrauen und Isolation am fiktiven Beispiel von Pharmaingenieur Xhafer. Der Film läuft ab 20 Uhr in der Schauburg, Heddesdorfer Straße 84, Neuwied. Ebenfalls mittwochs, am 18. und 25. September sowie am 9. Oktober je ab 20 Uhr begrüßt der Türkisch-Deutsche-Freundeskreis e.V. (TDF) in Kooperation mit der VHS Neuwied zum „Pilates mit dem TDF“ in der VHS, Heddesdorfer Straße 33, Neuwied. Anmeldung erbeten an merhaba@mine-bayca-gegin.de.

Am Donnerstag, 19. September, bietet die Interkulturelle Wanderung ab 17.30 ein kostenloses Bewegungsangebot auf den Spuren der Römer. Die Veranstaltung der städtische Koordinierungsstelle Integration in Zusammenarbeit mit Conrad Lunar ist Teil des Projekts „Platzwechsel – Bewege Dein Leben“. Treffpunkt ist der Parkplatz Werftstraße Engers, Anmeldung unter www.platzwechsel.jetzt/neuwied.

Am Freitag, 20. September, von 10 bis 16 Uhr, feiert Neuwied in der Innenstadt den Weltkindertag. Akteure aus der sozialen Arbeit bieten Bastel- und Spielangebote für Kinder. Um 10 präsentieren 500 Schulkinder ihre Aktionsplakate und Forderungen zum Motto der Woche der Kinderrechte „Mit Kinderrechten in die Zukunft“. Der Kölner Spielezirkus bringt sein buntes Mitmachprogramm und um 14 Uhr tritt das Ensemble mit „Die Findlinge mit Tamara tanzende Tarantel“ auf.

Die Internationale Frauengruppe unter Leitung von Frau Fricke und Frau Nadeem triff sich montags von 10.30 bis 12 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Pfarrsaal, Wilhelm-Leuschner-Str. 5, Neuwied. Die Frauen kommen ins Gespräch, begegnen verschiedenen Kulturen und lernen sich bei einer Tasse Kaffee kennen. Interessierte Frauen sind auch am 23. September im Rahmen der IKW eingeladen.

Von Montag, 23. September, bis Freitag, 4. Oktober, läuft die Ausstellung der iranischen Künstlerin Razieh Akbari im Mehrgenerationenhaus Neuwied, Wilhelm-Leuschner-Str. 5, Neuwied. Am Rollenspiel „Ein Schritt nach vorn“ zu den Themen Gleichberechtigung und Inklusion können sich zwölf Jugendliche anmelden unter: heune@diakoniehilft.de. Veranstaltungsort für das interaktive Angebot der Gemeinsamen Diakonischen Werke Rheinland-Süd ist am Mittwoch, 25. September, um 16 Uhr das Big House, Museumsstraße 4, Neuwied.

„Sprachziel: Deutsch“ heißt es beim kostenlosen Deutschkurses, den das Mehrgenerationenhaus Neuwied mit Unterstützung der Stiftung der Gemeindlichen Siedlungsgesellschaft (GSG) Neuwied für Erwachsene mit Migrationshintergrund anbietet. Der Kurs von Frau Kessler kann auch am Mittwoch, 25. September, von 14 bis 15.30 ohne Anmeldung besucht werden.

Das vollständige Programm über den ganzen Aktionszeitraum finden Interessierte online unter www.neuwied.de/ikw2024. Für Fragen und Anregungen steht die städtische Integrationsbeauftragte Dilorom Jacka per E-Mail an djacka@neuwied.de oder unter Tel. 02631 802 284 gerne zur Verfügung.

Foto: Der Austausch steht im Fokus der Interkulturellen Wochen, deren Auftakt eine Interkulturell Frauenrunde macht. (Foto: Tasnim Haddad)