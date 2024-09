Veröffentlicht am 17. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Johann-Strauss-Orchester Wiesbaden gastiert am Sonntag, 22. September 2024 im KulturSalon Glockenspitze, Im Sportzentrum 8, in 57610 Altenkirchen

Das Johann Strauss Orchester Wiesbaden gastiert am Sonntag 22. September erstmals in Altenkirchen und macht Station im KulturSalon an der Glockenspitze. Beginn ist bereits um 18 Uhr.

Das Johann-Strauss-Orchester Wiesbaden wurde in den 1970er-Jahren vom Dirigenten und Violinisten Herbert Siebert gegründet und setzt sich aus hervorragenden Musikerinnen und Musikern renommierter deutscher Orchester zusammen. Da sind zum einen Mitglieder der Opernorchester von Wiesbaden, Frankfurt, Stuttgart, Mainz, Saarbrücken und Köln. Hinzu kommen Musiker der Radiosinfonieorchester des Hessischen Rundfunks, des Nord- und Westdeutschen sowie des Bayerischen Rundfunks und des SWR Sinfonieorchesters.

Der Namensgeber des Orchesters, Johann Strauss und die Strauss-Dynastie, stehen im Mittelpunkt des Repertoires und sind zugleich ein Synonym für schwungvolle Konzerte mit Werken der gesamten Wiener Musik, zu der auch Komponisten wie Franz von Suppé, Carl Michael Ziehrer, Johann Schrammel, Josef Hellmesberger, Franz Lehár sowie, als Vertreter der französischen Operette, Jacques Offenbach gehören.

Besonders die stimmungsvollen Neujahrskonzerte im Wiesbadener Kurhaus machten das Orchester weit über die Grenzen der hessischen Landeshauptstadt hinaus bekannt, und die große Popularität der Neujahrskonzerte in Wiener Tradition ist in nicht geringem Maße dem Wirken dieses Orchesters zu verdanken. Tourneen führten das Orchester durch ganz Deutschland und nach Italien (Catania), Spanien (Marbella), Südkorea, Belgien, Tschechien und Jordanien. Seit 2021 steht der Klangkörper unter neuer Führung und setzt das Erbe seines Gründers mit großem Erfolg fort. Das Publikum darf sich auf ein Programm mit beliebten Walzern, Polkas, und Märschen und gefühlvollen Operettenliedern der goldenen und silbernen Operettenära freuen. Ergänzt wird das Konzert durch eine fachkundige und humorvolle Moderation. Dirigent: Jud Perry; Sopranistin: Betsy Horne; Moderation: Claudia Grundmann

Eintritt: VVK ab 36€; ABK 41€ – Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de , Tel.: 02681 7118 im Kulturbüro in der Marktstraße 30 in Altenkirchen, sowie bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen. Foto: johannes-lay_kl