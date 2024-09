Veröffentlicht am 24. September 2024 von wwa

EHLSCHEIDT – Erste Hilfe im Kleinkindalter: Sicher durch den Alltag

Ob Eltern, Großeltern oder Betreuer – wer mit Kleinkindern zusammenlebt, weiß, wie turbulent und unberechenbar der Alltag manchmal sein kann. Vom neugierigen Klettern auf Möbeln, dem Erkunden kleiner Gegenstände, die schnell in Nase oder Ohren landen, bis hin zum versehentlichen Berühren einer heißen Herdplatte oder waghalsigen Fahrten mit dem Laufrad – solche Momente erfordern schnelle Reaktionen von Erwachsenen. Doch trotz aller Vorsicht passieren Unfälle.

Genau hier setzt der Erste-Hilfe-Kurs für Kleinkinder an: Unter der fachkundigen Leitung von Rico Scheiblich, erfahrenem Notfallsanitäter, lernen sie, in kritischen Situationen sicher und besonnen zu handeln. In diesem praxisnahen Kurs werden die wichtigsten Maßnahmen vermittelt, um im Ernstfall richtig und effektiv eingreifen zu können. Ob Verbrennungen, Stürze oder Atemnot – Sie werden geschult, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Wohl des Kindes stets im Fokus zu haben.

Der Kurs (R300) ist für Eltern, Großeltern und alle Interessierten konzipiert, die sich sicherer im Umgang mit Notsituationen fühlen möchten. Denn es gibt nichts Wertvolleres, als zu wissen, wie man im entscheidenden Moment Leben retten kann. Termin: Dienstag, 08.10.2024, 17:30 – 21:00 Uhr

Haus des Kurgastes, Parkstr. 2, Ehlscheid, Kosten: 17,00 €. Anmeldung: Außenstelle Rengsdorf-Waldbreitbach – 02634 61 113 oder www.kvhs-neuwied.de/R300