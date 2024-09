Veröffentlicht am 16. September 2024 von wwa

ROTH – Verkehrsunfall auf der B 62 in Roth, Ortsteil Oettershagen – eine Person schwer verletzt

Samstagnachmittag, 14. September 2024, gegen 17.50 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 62 in Roth, Ortsteil Oettershagen, ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr die 43-jährige Fahrerin eines Leichtfahrzeuges die B 62, aus Richtung Wissen kommend, in Fahrtrichtung Bruchertseifen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Weiterhin entstand Sachschaden. Quelle: Polizei