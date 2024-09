Veröffentlicht am 16. September 2024 von wwa

HACHENBURG – Lisa Fitz live in der Stadthalle Hachenburg

Mit ihrem Programm „Avanti Dilettanti“ ist Kabarettistin Lisa Fitz am Dienstag, 1. Oktober, um 20 Uhr auf Einladung der Hachenburger KulturZeit zu Gast in der Stadthalle.

40 Jahre Bühnenerfahrung, 2 Millionen begeisterte Zuschauer, zahlreiche Auszeichnungen – Lisa Fitz ist bekannt und beliebt für ihre meisterhafte Kunst, messerscharf zu analysieren und dann gradlinig Botschaften auf die Spitze zu treiben, um sie auf den Punkt zu bringen. Sie lässt sich nicht den Mund verbieten und steht für ihre Meinung ein. Ein Juwel in der heutigen Kabarettlandschaft.

In ihrem Pressetext zitiert Fitz Albert Einstein: „Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten.“ Und darum geht es in ihrem aktuellen Programm. Man begegne den „Depperten“ überall – in den Ämtern, in Hotlines und vor allem in der Politik. Sie brächten einen zur Verzweiflung und stillen Weißglut und sonderten so viel absurden Blödsinn ab, dass man mit dem Kopfschütteln aufhören müsse, um nicht sein Hirn zu schädigen. Dagegen helfe nur das Augen-öffnen, vor allem das der eigenen.

Für Ihre einzigartige Leistung um die Kultur wurde sie unter anderem mit dem Bayerischen Kabarettpreis, dem Deutschen Kleinkunstpreis und dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.

Die Hachenburger KulturZeit, unterstützt von der Sparkasse Westerwald-Sieg, ist stolz, diese mutige Kabarettistin im Westerwald präsentieren zu können.

Karten gibt es im Vorverkauf ab 26 Euro und ermäßigt sowie Low Budget ab 13 Euro plus Gebühren, an der Abendkassen gibt es die Tickets ab 32 Euro, ermäßigt ab 16 Euro. Karten sind erhältlich unter www.hachenburger-kulturzeit.de, bei allen Vorverkaufsstellen der Hachenburger KulturZeit und ticket-regional.de. 1-Euro Tickets sind auf Anfrage bei der KulturZeit möglich, Tel. 02662-958336. Foto: Peter Fitz