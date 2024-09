Veröffentlicht am 16. September 2024 von wwa

ETZBACH – Neue DRK-Gymnastikgruppe in Etzbach! – Wir laden zum Schnuppern herzlich ein

Der DRK-Kreisverband bietet ab dem 10. Oktober einmal pro Woche eine neue Gymnastikgruppe an. Jeden Donnerstag von 16.15 Uhr bis 17.00 Uhr können in Etzbach in der Grundschulturnhalle Interessierte ab 60 plus bei Ingrid Müller-Laskowski gerne diese Gruppe besuchen. Gymnastik wirkt wie ein kleiner Jungbrunnen. Sie kräftigt die einzelnen Muskeln im Körper, macht sie beweglicher und fördert das Zusammenspiel zwischen den Muskelgruppen. Zudem hält sie die Gelenke geschmeidig. Schon in jungen Jahren kann sich bei körperlich wenig aktiven Menschen die Muskulatur verkürzen. Es kann auch zu Überlastungen der einseitig beanspruchten Muskeln kommen. Rückenschmerzen, Muskelverspannungen und mangelnde Beweglichkeit sind häufig die Folge. Mit zunehmendem Alter sammeln sich die Beschwerden an. Wer seinen Körper dagegen fit hält, hat gute Chancen, länger beschwerdefrei, selbstständig und mobil zu bleiben. Deshalb ist Gymnastik auch im Alter wichtig.

Grundsätzlich ist unsere Gymnastik für Menschen jeden Alters geeignet. Neu- oder Wiedereinsteiger sollten aber auf jeden Fall vorab einen Arzt konsultieren und mit ihm festlegen, ob es bestimmte Übungen gibt, auf die Sie besser verzichten sollten. Das gilt insbesondere für alle, die bereits unter Muskel- oder Gelenkbeschwerden leiden. Auch für Aktive ist ein Check beim Arzt alle zwei Jahre empfehlenswert. Zum Programm gehören u. a. Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, mit kleinen Geräten (z. B. Therabänder, Bälle, usw.). Wer mehr wissen möchte kann sich gerne beim DRK-Kreisverband-Altenkirchen, Birgit Schreiner Tel. 02681 – 800644 (vormittags) oder per Mail schreiner@kvaltenkirchen.drk.de erkundigen.