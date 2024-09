Veröffentlicht am 16. September 2024 von wwa

WISSEN – Frontmann der HÖHNER Patrick Lück übernimmt Schirmherrschaft des 55. Wissener Jahrmarktes

Mit großer Freude gibt der Wissener Jahrmarkt bekannt, dass Patrick Lück, Frontmann der kölschen Kultband HÖHNER, die Schirmherrschaft für die 55. Ausgabe des Marktes übernimmt.

Der diesjährige Wissener Jahrmarkt am 5. und 6.10.2024, einer der Höhepunkte des regionalen Veranstaltungskalenders, steht unter einem besonderen Stern: Patrick Lück, der charismatische Frontmann der Kölner Kultband HÖHNER, übernimmt die Schirmherrschaft für die 55. Ausgabe des Marktes. Die Eröffnungsfeier findet am 5.10.2024 um 10:30 Uhr auf dem Platz des Wissener Jahrmarktes statt.

Patrick Lück, geboren am 8.11.1976, blickt auf eine bewegte Karriere als Musiker zurück. In Wissen an der Sieg ging er zur Schule und absolvierte eine Ausbildung im Bankwesen. Bereits als Kind zeigte sich seine Leidenschaft für Musik, die sich später in einer beeindruckenden Karriere manifestierte. Nach ersten Erfolgen im Schulchor und einem entscheidenden Talentwettbewerb 1999 des Radiosenders RPR1, der ihn zum Newcomer des Jahres kürte, entschied er sich 2004, den sicheren Job als Banker gegen eine Karriere als Sänger einzutauschen. Es folgten unzählige Live-Auftritte, Kollaborationen mit namhaften Künstlern und schließlich die Übernahme der Rolle des Frontmanns der HÖHNER Ende 2021.

Für den Wissener Jahrmarkt bedeutet die Schirmherrschaft von Lück eine tatkräftige Unterstützung eines besonderen Projektes: Der Jahrmarkt Wissen e.V. hat sich zum dritten Mal entschieden, das Don Bosco Zentrum in Nochchiyagama, Sri Lanka, zu fördern. Das Zentrum, das als Wohnheim mit angeschlossenem Schul- und Ausbildungszentrum fungiert, soll eine Solaranlage erhalten, um seine Energieversorgung nachhaltig zu sichern und zu erweitern.

Die geplante Solaranlage wird nicht nur den gesamten Energiebedarf des Zentrums decken, sondern auch überschüssige Energie ins öffentliche Netz einspeisen und so zusätzliche Einnahmen generieren. Mit einer Leistung von 100 kWp wird die Anlage zudem die Ausbildungsinhalte des Zentrums bereichern, indem sie in die Elektrotechnikausbildung integriert wird. 40 Auszubildende im Jahr werden künftig im Bereich der Solarenergie geschult und so optimal auf die Anforderungen eines modernen Arbeitsmarktes vorbereitet.

Der erwartete jährliche Gewinn von ca. 11.400 Euro aus der Stromeinspeisung soll den laufenden Betrieb des Zentrums sichern. Um dieses ambitionierte Projekt zu realisieren, hat Don Bosco Mondo e.V. aus Bonn einen Förderbetrag von 80.675 Euro beim Jahrmarkt Wissen e.V. beantragt. Die Solaranlage soll nicht nur einen bedeutenden Beitrag zum Umweltschutz leisten, sondern auch die Abhängigkeit des Zentrums von fossilen Brennstoffen reduzieren und langfristig Kosten einsparen.

Der 55. Wissener Jahrmarkt verspricht auch in diesem Jahr wieder ein besonderes Erlebnis für alle Besucher zu werden. Die Eröffnung durch Patrick Lück am 5.10.2024 um 10:30 Uhr wird zweifellos ein Highlight sein und den Auftakt zu einem bunten und vielfältigen Markttreiben geben, das Tradition und Innovation auf einzigartige Weise verbindet. Text: Julia Bender, Jahrmarkt Wissen e.V.

Foto: Patrick Lück, der Frontmann der Kölner Kultband HÖHNER, eröffnet am 5. Oktober 2024 um 10:30 Uhr den 55. Jahrmarkt in Wissen. Foto: Marcel Brell