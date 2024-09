Veröffentlicht am 16. September 2024 von wwa

WISSEN – Die mega-magische Musikmaschine – großes Familienkonzert der Kreismusikschule

Zu einem musikalischen Abenteuer für Kinder von drei bis acht Jahren lädt die Kreismusikschule Altenkirchen am Sonntag, 22. September, um 11 Uhr in der Wilhelm-Busch-Schule in Wissen. Der Eintritt ist frei. Schafft es die Erfinderin, die magische Musikmaschine noch zu retten? Läuft ihr die quirlige Querflöte doch noch davon oder bringt die streitlustige Gitarre alles durcheinander? Es wird spannend…

Ein Team der Musikschullehrer bereitet dieses Konzerterlebnis seit dem letzten Schuljahr vor. Hier steht eine spannende Geschichte im Mittelpunkt, bei der Kinder nicht bloß Zuschauer sind. „Durch diverse Mitmachaktionen können sie die Handlung auf der Bühne aktiv mitgestalten. Dadurch wird das Konzert zum Erlebnis für Kinder, weil sie so in ihrer alterstypischen Erlebniswelt direkt angesprochen werden. Denn natürlicher Bewegungsdrang und der Wunsch, alles selbst zu erkunden und einfach aktiv dabei zu sein, steckt in jedem Kind. Außerdem lernen sie so spielerisch verschiedene Musikstile und -instrumente kennen“, erläutert Dimitri Melnik, Leiter der Kreismusikschule.

Familienkonzerte dieser Art sind heutzutage sehr gefragt und werden an allen bedeutenden Konzerthäusern und von nahezu allen professionellen Orchestern angeboten. Um dieses Konzertformat auch an der Kreismusikschule zu etablieren, wurde Expertise von außen ins Haus geholt. Die erfahrene Musikvermittlerin Anja Leu (Andantino) hat die Lehrkräfte dabei unterstützt, das Konzept für dieses Familienkonzert zu entwickeln. Sie ist Dozentin an der Musikhochschule Köln und u.a. für das Gürzenich Orchester Köln tätig.