Veröffentlicht am 22. September 2024 von wwa

NEUWIED – Künstliche Intelligenz, Cybersecurity und Smartphones

Die kvhs Neuwied bietet im Oktober und November mehrere Veranstaltungen an, die vom IT-Systemadministrator, Sicherheitsexperten und Group Tech Service Manager Björn Gam geleitet werden. Die Workshops bieten eine fundierte Einführung und praxisnahe Einblicke, die für Anfänger geeignet sind, aber auch etwas erfahreneren Anwendern neue Einblicke bieten können.

B503 Sicher im Internet – Phishing, Malware, VPN und Co: 09.10., 1x Mi. 19:00 – 20:30 Uhr (90 Minuten). Grundschule Bad Hönningen.

B503 Alles rund ums Smartphone – Funktionen und Anwendungen: 20.11., 1x Mi. 19:00 – 20:30 Uhr (90 Minuten). Grundschule Bad Hönningen.

L505 Einführung in die generative KI – Texte, Bilder und Musik: 19.11 – 21.11, Di. & Do. 17:00 – 20:00 Uhr (6 Stunden). Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein.

A507 Einführung in die generative KI – Texte, Bilder und Musik: 23.11 – 30.11, 2x Sa. 10:00 – 13:00 Uhr (6 Stunden). Realschule Asbach.

Kostenfrei durch Förderung des MASTD. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten unter 02631 347813 info@kvhs-nr.de www.kvhs-neuwied.de