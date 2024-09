Veröffentlicht am 19. September 2024 von wwa

STADT NEUWIED – „Storytime“ in Neuwied: Gespräche über Demokratie – Aktionstag mit Theateraufführung und Workshops im Big House

Demokratie ist kein starres, ein für alle Mal festgelegtes, theoretisches Konzept, sondern ein ständiger Prozess. Aus diesem Grund ist auch der Austausch darüber, was Demokratie ausmacht, was sie leisten kann und was sie potentiell gefährdet, ein wichtiger Teil der Demokratie selbst. Das Kinder- und Jugendbüro (KiJub) der Stadt Neuwied und das Jugendzentrum Big House wollen junge Menschen dazu ermutigen, sich selbst aktiv mit der Demokratie auseinanderzusetzen: Was bedeutet Demokratie (für mich)? Welche Herausforderungen aber auch Chancen bestehen heute für die Demokratie? Wie kann sie gelebt werden und welche Rolle spielen dabei Werte wie Toleranz? Um hierrüber in einen gemeinschaftlichen Austausch treten zu können, richten KiJub und Big House am Freitag, 27. September, mit Kooperationspartnern im Rahmen der interkulturellen Wochen den Aktionstag „Storytime“ aus und haben dafür ein abwechslungsreiches Tagesprogramm auf die Beine gestellt.

Los geht es schon morgens um 9 Uhr mit der ersten von zwei Schultheatervorstellungen von „Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns blickte“ im Schlosstheater. Der Titel des Stücks, das im Anschluss ab 11 Uhr noch ein zweites Mal aufgeführt wird, bezieht sich auf den Zoologischen Garten, der 1938 in direkter Nachbarschaft zum Konzentrationslager Buchenwald errichtet wurde. Autor Jens Raschke erzählt eine eindringliche Geschichte über Anpassung, Mut, Unrecht und Unmenschlichkeit und regt damit zu einer Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus an. Schulklassen, die eine der beiden Vorführungen besuchen wollen, müssen sich im Voraus anmelden.

Nachmittags verlagert sich das Geschehen dann ins Jugendzentrum Big House, Museumstraße 4a. Um 15:30 Uhr beginnt ein offenes Programm, das mit zahlreichen spannenden Mitmachangeboten zur aktiven Teilnahme einlädt. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Peter Jung werden verschiedene demokratiebezogene Workshops – etwa zu den Themen „Vielfalt“ und „Fake News“ angeboten, zudem besteht die Möglichkeit, eine Ausstellung der Jugendinitiative „Wir gegen Rassismus“ zu besichtigen. Schauspieler Boris Weber von der „Freien Bühne Neuwied“ liest aus „Auch ich war Kind dieser Zeit“ – einem autobiografischen Werk des Neuwieders Toni Dasbach, welches sich mit dem Aufwachsen in Zeiten von Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg auseinandersetzt. In einer abschließenden Talkrunde tauscht sich Bürgermeister Jung unter anderem mit Rapper Noah Tendai-Depuhl und Ahmed Alik von „Wir gegen Rassismus“ aus. Aufgelockert wird der Nachmittag durch die Musik zweier Schülerbands und von Tendai-Depuhl sowie einem Poetry Slam von Laura Mohr. Vor Ort werden auch die AWO, Caritas und der Jugendbeirat mit eigenen Infoständen präsent sein.

Die Teilnahme am Aktionstag ist ebenso kostenlos, wie die im Big House bereitgestellten Snacks. „Storytime“ ist eine Kooperationsveranstaltung von KiJub, Big House, dem Neuwieder Bündnis für Demokratie & Toleranz, dem Pastoralen Raum Neuwied, der evangelischen Kirchengemeinde Neuwied, der Jugendaktion „Wir gegen Rassismus“ sowie des Neuwieder Jugendbeirats. Weitere Informationen können per E-Mail an jugendzentrum@neuwied.de oder telefonisch unter 02631/802 748 erfragt werden.