NEUWIED – Gebärdensprachkurs in den Herbstferien in Neuwied

Ein Gebärdensprachkurs für Anfänger findet in den Herbstferien als Kompaktkurs vom 14. bis 18. Oktober 2024 täglich von 9 bis 12 Uhr statt. Mitmachen kann jeder von 12 bis 99! Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Der Kurs findet in den Räumlichkeiten von Hörakustik Becker in der Neuwieder Fußgängerzone statt. Veranstalter ist die Informa gGmbH, die seit über 15 Jahren Kurse in Gebärdensprache anbietet. Die Kursgebühren betragen 130 Euro incl. Unterrichtsmaterial und Zertifikat. Anmeldungen unter hhawacker@informa.org oder telefonisch unter 0160 96357605