NIEDERERBACH – MGV Niedererbach ist in der Startphase für einen Projektchor Informationsabend am 20. September mit geselligem Beisammensein

Vom 14. bis 17. August 2025 feiert der MGV Niedererbach seinen 130. Geburtstag. Der Chor hat mit den Vorbereitungsarbeiten bereits begonnen. Ein besonderes Highlight soll die Gründung eines Projektchors sein. Hierzu wurden alle männlichen Bürger der Ortsgemeinde, ab 14 Jahren, mit einem Anschreiben und einem Flyer informiert. Auch weitere Interessierte aus Nachbargemeinden wurden angesprochen bzw. sind herzlich eingeladen. Sinn und Zweck der Gründung eines Projektchors ist die Zukunft des MGV Niedererbach nachhaltig zu sichern, die Dorfgemeinschaft zu stärken, nichtsingenden Bürgern die Chormusik näher zu bringen, Menschen eine alternative Freizeitbeschäftigung zu ermöglichen und beim Sängerfest 2025 einen zusätzlichen Glanzpunkt den Besucherinnen und Besuchern zu bieten.

Am Freitag, 20. September 2024, ist der Startschuss im Bürgerhaus Obererbach. Dort treffen sich alle Interessierten um 19:00 Uhr mit den aktiven Sängern, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen und zu klären. Vorstand und Chorleiter stehen für die Beantwortung aller Fragen zur Verfügung. Eine Frage kann schon beantwortet werden: Die Proben finden einmal monatlich, montags von 19:30 bis 21:00 Uhr, im Bürgerhaus Obererbach statt. Eine kurze Einprobungsphase soll aufzeigen, wie die Chorproben des Projektchors aussehen könnten.

Nach dem offiziellen Teil lädt der MGV Niedererbach zu einem gemütlichen Beisammensein, mit Essen und Getränken, ein. Allen Teilnehmern entstehen keine Kosten. Der MGV Niedererbach richtet nochmals die große Bitte an alle männlichen Bürger der Ortsgemeinde Obererbach und an alle Interessierten aus umliegenden Gemeinden, sich dem „Projektchor MGV Niedererbach“ anzuschließen. Wer, aus welchen Gründen auch immer, kein Anschreiben und keinen Flyer erhalten hat, ist selbstverständlich herzlich eingeladen, am Informationsabend teilzunehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, würde die Planungen aber sehr erleichtern (info@mgv-niedererbach.de). Mitmachen, ausprobieren, Spaß haben, alles unter dem Motto „Wir suchen Dich“.