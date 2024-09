Veröffentlicht am 15. September 2024 von wwa

BURGLAHR – „Abenteuer Heimat“ im Alvenslebenstollen bei Burglahr

Mag das einstige Zentrum der heimischen Montanindustrie zwar eindeutig im Oberkreis gelegen haben, so finden sich doch bis in tief den Südwesten des AK-Landes Spuren des Bergbaus und der Hüttengeschichte. Nicht umsonst sprechen die Fachleute vom Siegerländer-Wieder Spateisenbezirk. Ein typisches Beispiel für den Erzabbau im Westerwald ist der Alvenslebenstollen in Burglahr. Er ist am Sonntag, 22. September, das nächste Ziel von „Abenteuer Heimat“, der spannenden Exkursionsreihe von Kreisvolkshochschule und Westerwald-Tourismus.

Der Alvenslebenstollen ist ein Wasserlösungsstollen der Grube Louise bei Bürdenbach, der von 1835 bis 1864 erschlossen wurde. Mit der Anlage des Stollens ist eine tiefere Lösung (Ableitung des Bergwassers) des Erzganges der Grube Louise erwirkt worden. Benannt ist er nach Albrecht Graf von Alvensleben (ehem. preußischer Finanzminister) benannt. Auf einer Länge von 1546 Metern (für Besucher sind 400 Meter zugänglich) kann man ein Stück Geschichte erleben: Es finden sich Gedingepflöcke, Lachter-Tafeln, die den Baufortschritt dokumentierten, und Nachweise der späteren Sprengarbeit mit Schwarzpulver.

Gästeführerin Roswitha Fischer wird die Führung ab 14.30 Uhr übernehmen. Da derzeit noch kein Stromanschluss im Alvenslebenstollen für den Termin gesichert ist, wird die Führung mit großer Wahrscheinlichkeit im Taschenlampenlicht stattfinden. Daher bitte Taschenlampe und festes Schuhwerk mitbringen. Der Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben. Die Veranstaltung ist online buchbar unter www.westerwald-sieg.de. Anmeldungen auch über die KVHS möglich.

Foto: Der Alvenslebenstollen in Burglahr gewährt Einblicke in die Montangeschichte des Westerwaldes. Foto: Archiv BK – wwa