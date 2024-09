Veröffentlicht am 15. September 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Ausbau der digitalen Infrastrukturen in Rheinland-Pfalz entwickelt sich weiter dynamisch

„Der 12. Statusbericht Digitale Infrastrukturen unterstreicht die dynamische Entwicklung des Ausbaus digitaler Infrastrukturen in Rheinland-Pfalz. Zwei von drei Haushalten können hierzulande bereits in Gigabitgeschwindigkeit surfen (1 Gbit/s). 96,6 Prozent der Haushalte verfügen über mindestens 50 Mbit/s. Mit jedem neuen Statusbericht werden die gemeinsamen Erfolge der im Netzbündnis für Rheinland-Pfalz vertretenen Akteure sichtbarer. Allein im geförderten Breitbandausbau werden über 14.183 Glasfaserkilometer in Rheinland-Pfalz neu verlegt“, erklärte Digitalisierungsministerin Dörte Schall zur Veröffentlichung des aktuellen Berichts.

Aktuell befinden sich 54 Breitbandprojekte auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte in der Umsetzung. Nach Abschluss der Maßnahmen sollen 195.021 Haushalte, 18.630 Firmen, 887 Schulen und 674 öffentliche Institutionen in Rheinland-Pfalz mit schnellem Internet versorgt werden.

Der geförderte Ausbau des Glasfasernetzes ergänzt den eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau der Telekommunikationsunternehmen. Die Gigabitförderung bleibe weiterhin eine notwendige Säule, um den Ausbau auch dort zu forcieren, wo es der Markt nachweislich nicht alleine stemmen könne, betonte die Ministerin.

„Durch die Graue-Flecken-Förderung können neue Projekte auch in Gebieten realisiert werden, die bislang nicht förderfähig waren. Dies trägt dazu bei, dass immer mehr Menschen im Land mit Gigabitgeschwindigkeit surfen können. So kommen wir unserem Ziel, bis 2030 flächendeckende Glasfasernetze zu schaffen, einen bedeutenden Schritt näher“, so Ministerin Schall.

Insgesamt fließen Fördermittel von Bund, Land und Kommunen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro in den geförderten Breitbandausbau in Rheinland-Pfalz. Das Engagement des Landes beim Ausbau der digitalen Infrastrukturen beläuft sich aktuell auf 483,9 Millionen Euro: Mit rund 217,4 Millionen Euro beteiligt sich das Land an der Umsetzung der Breitbandprojekte in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Im Rahmen der Graue-Flecken-Förderung des Bundes stellt das Land weitere Breitbandmittel in Höhe von bis zu 266,5 Millionen Euro bereit. Mit einem kommunalen Anteil in Höhe von insgesamt 136,1 Millionen Euro leisten auch die Kommunen in Rheinland-Pfalz einen signifikanten Beitrag zum Ausbau des Glasfasernetzes.

Der Statusbericht dokumentiert halbjährlich den Fortschritt beim Ausbau der digitalen Infrastrukturen in Rheinland-Pfalz. Neu ist die ganzheitliche Betrachtung der Technologien Festnetz und Mobilfunk in den Regionen. Die Steckbriefe der Landkreise und kreisfreien Städte werden fortan um die Mobilfunk-Perspektive erweitert.

„Insbesondere der Ausbau der 5G-Mobilfunknetze schreitet in Rheinland-Pfalz dynamisch voran. Stand März 2024 verfügen in Rheinland-Pfalz fast 97 Prozent der Haushalte über 5G-Mobilfunk, damit sind 90 Prozent der Landesfläche versorgt. Darauf wollen wir uns nicht ausruhen. Gemeinsam mit den vier Mobilfunknetzbetreibern arbeiten wir daran, eine flächendeckende und leistungsfähige Mobilfunkversorgung für alle Bürgerinnen und Bürger in ganz Rheinland-Pfalz zu gewährleisten“, so Digitalisierungsministerin Schall.