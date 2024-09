Veröffentlicht am 15. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neue DRK-Aktion: Der etwas andere Trödelmarkt in Altenkirchen

Am 15.November 2024 lädt der DRK-Kreisverband Altenkirchen zu einem besonderen Trödelmarkt ein. An diesem Tag können Interessierte zum DRK-Zentrum Altenkirchen in die Kölner Str. 97 kommen und gespendete Artikel kostenlos mitnehmen.

Die Idee basiert auf den Bezug zum St.-Martins-Tag. St. Martin teilte seinerzeit seinen Mantel, um einen Menschen nicht erfrieren zu lassen. In diesem Sinne möchte das Deutsche Rote Kreuz Dinge, die der Bürger nicht mehr benötigt, an einen anderen Mitmenschen kostenlos weitergeben. Die Aktion gilt besonders dem Nachhaltigkeitsgedanken. Unter dem Motto: „Ich teile meinen Mantel“ können doppelte oder nicht mehr benötigte Gegenstände (nur in Ausnahmefällen Bekleidung) beim DRK abgegeben werden.

Folglich ruft der DRK-Kreisverband Altenkirchen die Einwohner des AK-Landes auf: Nichts einfach wegwerfen, sondern neues Leben einhauchen und Gutes tun!

Für die Abgabe von gut erhaltenen oder neuen, funktionstüchtigen Alltagsgegen-ständen für Groß und Klein, bietet das DRK ab dem 23. September bis 22. Oktober montags, dienstags und donnerstags von 09.30 bis 11.30 Uhr sowie jeden Montagnachmittag von 17.00 bis 19.00 Uhr die Möglichkeit, Spenden abzugeben.

Entgegengenommen werden z. B.: kleine Musikinstrumente – Spielsachen – Schulbedarf und -zubehör (modern und sauber) – Kleinmöbel (nicht größer als 1 m³ und schwerer als 10 kg) – Hygieneartikel (neu und verschlossen) – Haushaltsgegenstände (neuwertig) – funktionstüchtige Elektrogeräte (werden von Mitarbeitern des DRKs getestet) – Kleidung (nur nach Absprache) und vieles mehr.

Defekte oder unsaubere Teile nimmt das DRK nicht an und müssen wieder mitgenommen werden. Auch kann nur eine begrenzte Menge an Waren angenommen werden, da die Lagerkapazitäten begrenzt sind. Wer etwas abzugeben hat, meldet sich bitte vorher bei Birgit Schreiner, Tel. 02681 8006-44 von 08.00 bis 11.30 Uhr, E-Mail: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de, an. Foto: Archiv BK – diwa