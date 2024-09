Veröffentlicht am 14. September 2024 von wwa

KIRCHEN – Spanischer Abend mit Salao am 21. September 2024 im Vintage Kontor im Rahmen des Kulturring „VielKultur“ Festival Gitarre, Gesang & Flamenco

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, und wir schwelgen noch einmal in spanischen Klängen. Am 21. September ist Salao bei uns, ein Trio toller Musiker mit fantastischen Stimmen. Spanische und lateinamerikanische Evergreens erklingen in der besonderen Atmosphäre des Vintage Kontor. Die Besetzung aus zwei Gitarren und Gesang entführt euch in den Süden. Der mitreißende Flamenco-Tanz von Carla macht den spanischen Abend perfekt: Musik für die Ohren und für die Augen.

Auf der Setliste stehen Evergreens wie La camisa negra, El Mariachi oder Besame Mucho, die die Burchartz Brüder Christoph und Nicolai mit Gitarren und zweistimmigem Gesang neu interpretieren. Der spielerische Umgang verschiedenen Stilrichtungen macht Spaß und sommerliche Laune. Viva Espana zwischen Siegerland & Westerwald!

Dazu gibt es hausgemachte Tapas & spanischen Vino. Die Veranstaltung finden im Rahmen des „VielKultur“ Festival statt. Unter dem Motto „VielKultur“ – 1 Region, 28 Bühnen finden vom 7. bis 22. September 2024 zahlreiche Kulturevents statt. Erstmals seit dem über 50-jährigen Bestehen des Kulturrings Siegerland-Wittgenstein haben dessen Mitglieder mit „VielKultur“ ein gemeinsames Festival zum Saisonauftakt 2024/2025 auf die Beine gestellt.

Die Tickets kosten 25 Euro, Tapasteller 14,50 Euro. Beides kann über die Webseite gebucht werden, oder im Laden in Kirchen. Samstag, 21 September, ab 18 Uhr, Start 19 Uhr, Ort: Vintage Kontor, Hauptstr. 17, 57548 Kirchen. Foto: Christian Siedler