Veröffentlicht am 14. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vergleichskämpfe unter den besten Kämpfern aus ganz Rheinland-Pfalz

SPORTING Taekwondo veranstaltete für das Land Rheinland-Pfalz einen zweitägigen Lehrgang mit Schwerpunkt auf Vergleichskämpfe unter den 20 besten Sportlern aus dem gesamten Bundesland. Eingeladen waren Sportler aus Altenkirchen, Bad Kreuznach, Mainz, Koblenz, Trier und einigen anderen Orten.

Eugen Kiefer erntete als Gastgeber positive Zusprüche von den Teilnehmern und deren Vereinsvertretern. Die Professionalität der Rahmenbedingungen hier war unter anderem gegeben durch eine gute Unterbringung in der Landjugendakademie/Evangelischen Tagungsstätte in Altenkirchen und der Unterstützung in Sachen Verpflegung des Restaurants Lotus, allerdings auch durch lizenzierte hierfür angereiste Kampfrichter.