ALTENKIRCHEN – Neue Integrationsbeauftragte des Caritasverbandes Rhein-Sieg e.V. stellt sich vor: Ein vielversprechendes Treffen im Rathaus Altenkirchen

Stephanie Neuhaus, die neue Integrationsbeauftragte der Aktion Neue Nachbarn, des Caritasverbandes Rhein-Sieg e.V., hat sich in der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld vorgestellt. In einem konstruktiven Gespräch mit dem stellvertretenden Fachbereichsleiter „Soziales & Generationen“, Matthias Schmidt, wurden erste Ideen und Ansätze für eine erfolgreiche Zusammenarbeit besprochen. Sie betonte die Wichtigkeit einer engen Kooperation mit den örtlichen Pfarrgemeinden, den Verwaltungen und den vielen engagierten Freiwilligen.

Stephanie Neuhaus, die sich auf ihre neue Aufgabe freut, fungiert als Ansprechperson, für in der Flüchtlingshilfe sozial engagierter Menschen, die ihre Fähigkeiten aktiv einsetzen möchten.

Ein zentraler Bestandteil ihrer Arbeit ist die Vermittlung von Informationen und Beratungsangeboten, um den ehrenamtlichen Einsatz vor Ort zu fördern und zu unterstützen.

Gemeinsame Begegnungs- und Unterstützungsangebote werden für Menschen mit und ohne Flucht- oder Zuwanderungsgeschichte initiiert und bereichern das gemeinschaftliche Miteinander in der Verbandsgemeinde. „Ich sehe großes Potenzial in der Gewinnung weiterer interessierter Freiwilliger, die aktiv in der Betreuung und Unterstützung von Flüchtlingen und deren Familien mitwirken möchten und auf Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen mit Neugier blicken“, erklärte Neuhaus.

Neben der Begleitung durch Informationsveranstaltungen und Schulungseinheiten wird auch die konkrete Hilfe bei der Umsetzung angebotener Hilfeleistungen eine wichtige Rolle spielen. Neuhaus plant, regelmäßig über besonders dringliche Einsatzfelder zu informieren und die Freiwilligen bei ihren Einsätzen zu unterstützen. Dies schließt auch die Organisation und Hilfestellung bei der Betreuung einzelner Flüchtlinge oder Flüchtlingsfamilien ein.

Matthias Schmidt, der sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit freut, nutzte die Gelegenheit, um seine beiden Kollegen Mylo Kupfer und Melina Kalantari vorzustellen. Beide absolvieren derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich „Soziales u. Generationen“ mit dem Aufgabenschwerpunkt Betreuung von Asylbewerbern und werden in Zukunft eng mit der neuen Integrationsbeauftragten zusammenarbeiten. „Gemeinsam wollen wir in den Wohnunterkünften vor Ort aktiv werden und die Menschen direkt an Beratungs- und weitere Hilfsangebote der Caritas und Diakonie heranführen“, so Schmidt.

Ein weiteres Thema des Treffens war die Förderung des Informationsflusses zwischen den Gemeinden durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit. „Nur, wenn alle Beteiligten gut informiert sind, können wir gemeinsam erfolgreich sein und Integration als gesamtgesellschaftlichen Aufgabe wahrnehmen“, unterstrich Neuhaus.

Mit diesem Treffen wurde der Grundstein für eine enge und produktive Zusammenarbeit gelegt, die sicherlich Früchte tragen wird. Weitere Informationen zur Arbeit der Caritas und den vielfältigen Angeboten finden Interessierte auf der Website des Caritasverbandes Rhein-Sieg e.V.

Bild von rechts: Melina Kalantari und Mylo Kupfer, beide im Freiwilligen Sozialen Jahr im Bereich ‚Soziales und Generationen, Stephanie Neuhaus, Integrationsbeauftragte Caritas Verband Rhein-Sieg e.V. und Matthias Schmidt, stellvertretender Fachbereichsleiter „Soziales & Generationen“. Foto: VG AKFL