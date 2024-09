Veröffentlicht am 14. September 2024 von wwa

NEUWIED – Spende an den DRK-Kreisverband Neuwied – SWN fördern das Projekt „Die Superhelfer“ für Kitas und Grundschulen

Die Stadtwerke Neuwied (SWN) spenden einen Beitrag von 6.000 Euro für das Projekt „Die Superhelfer“ an den DRK-Kreisverband Neuwied. „Das Engagement der DRK-Superhelfer-Experten ist enorm. Vom Besuch in Kitas und Grundschulen über das kindgerechte Heranführen an die Grundlagen der Ersten Hilfe in der Theorie bis hin zur Anwendung in der Praxis“, betont SWN-Geschäftsfeldleiterin Andrea Haupt.

Mit der Spende von 6.000 Euro können eintausend Kinder zu Superhelfern gemacht werden. „Wir sind sehr dankbar für die großzügige Spende der SWN“, freut sich Daniela Köhler vom DRK-Kreisverband Neuwied.

Während der Schulzeit erlernen die Kinder spannende Themen, um selbst Erste Hilfe leisten zu können. „Das geschieht auf spielerische Art und Weise in vier verschiedenen Modulen: Verbände, Notruf, Hygiene und Körperwissen“, erklärt Köhler. „Was ist ein Notfall und wie rufe ich den Notruf zur Hilfe? Wie lege ich einen Verband an? Und wieso schlägt mein Herz bei Bewegung schneller?“

Wer spenden möchte, kann sich über die Internetseite unter www.kv-nr.drk.de/superhelfer.html über das Projekt informieren.

Foto: (vl.): Superhelfer-Expertin Daniela Köhler freut sich über 6.000 Euro, wodurch eintausend Kinder die Grundlagen der Ersten Hilfe erlernen können. SWN-Geschäftsfeldleiterin Andrea Haupt würdigte ihren Einsatz. Foto: Dennis Steinhardt/SWN