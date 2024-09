ALTENKIRCHEN – Jasmin Tabatabai & das David Klein Quartett präsentieren sich im KulturSalon

Veröffentlicht am 14. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Jasmin Tabatabai & das David Klein Quartett präsentieren am Saamstag, 21. September um 20 Uhr ihr Jazz-Programm „Jagd auf Rehe“ im KulturSalon an der Glockenspitze Altenkirchen.

Sie ist eine der großen deutschen Fernseh- und Kinostars. Wenn die deutsch-iranische Schauspielerin Jasmin Tabatabai in der ZDF-Serie «Letzte Spur Berlin» als Kommissarin Mina Amiri in einer Hauptrolle vor der Kamera steht, schauen Millionen zu. Der quotenstarke Publikumsrenner feierte 2021 das zehnjährige Jubiläum und geht mittlerweile in die 13. Staffel.

Einer jüngeren Zielgruppe wurde Jasmin Tabatabai durch die ARD-Serie «Asbest» bekannt. «Asbest», wo sie die Mutter der Hauptfigur Momo spielt, hatte Anfang dieses Jahres mit drei Millionen Abrufen in den ersten Tagen bereits den Rekord als bester Start einer Mediathek-Serie gebrochen.

Doch auch als Sängerin weiß die wandelbare Mimin zu begeistern. Ihr Gesangsdebut gab sie als Rockröhre im Blockbuster «Bandits», zusammen mit Katja Riemann und Nicolette Krebitz. Der Kultfilm hatte fast eine Million Zuschauer, der Soundtrack, der größtenteils aus Songs von Jasmin Tabatabai besteht, avancierte mit über 700‘000 verkauften Exemplaren nicht nur zum bestverkauften deutschen Soundtrack, sondern ist auch der meistverkaufte Soundtrack eines europäischen Kinofilms.

2020 wurde ihre dritte CD «Jagd auf Rehe» veröffentlicht. Vielfalt ist das Zauberwort. Auch Jasmin Tabatabai und ihr musikalischer Partner, der Schweizer Musiker, Komponist und Produzent David Klein, geben sich mit ihrem neusten Programm und der Produktion ihrer dritten gemeinsamen CD dieser Prämisse hin. Keine stilistische Grenze, die nicht gesprengt, kein Genre, das nicht erforscht wird.

Der CD-Titeltrack «Shekare Ahoo» (Deutsch: Jagd auf Rehe), den die in Teheran geborene Tabatabai auf Persisch singt, hat durch die vor allem von Frauen getragenen Proteste im Iran eine brennende Aktualität.

Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de , Tel.: 02681 7118 im Kulturbüro in der Marktstraße Altenkirchen, sowie bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen. Sa. 21. September 2024, Beginn: 20 Uhr; Einlass: 18:30 Uhr, Ort: KulturSalon Glockenspitze, Im Sportzentrum 8, 57610 Altenkirchen, Eintritt: VVK ab 43€; ABK 48€. Foto: Mathias-Bothor