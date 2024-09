Veröffentlicht am 14. September 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Arbeiten als Arzt oder Ärztin auf dem Land oder im Öffentlichen Gesundheitsdienst – eine echte berufliche Chance

Die nächste Bewerbungsphase für ein Medizinstudium über die Landarztquote und die Quote für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) hat begonnen: bis 30. September 2024 sind Bewerbungen für den Studienbeginn zum Sommersemester 2025 möglich.

„Die sogenannten Vorabquoten bieten die Chance auf einen Medizinstudienplatz – auch ohne Einser-Abi“, erklärt Detlef Placzek, Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung. Seit dem Jahr 2020 ermöglicht das Land Rheinland-Pfalz im Rahmen des Programms „Land schafft Arzt“ jungen Menschen, sich den Traum vom Medizinstudium zu erfüllen, die sonst am Numerus Clausus gescheitert wären. Ziel des Programms ist, die medizinische Versorgung im ländlichen Raum und im Bereich des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) auch für die Zukunft zu sichern.

„Neben der Perspektive, über die Landarztquote als Arzt oder Ärztin in einer schönen Gegend auf dem Land in Rheinland-Pfalz tätig zu werden, bieten sich über die Quote für den Öffentlichen Gesundheitsdienst ebenso eine Reihe an beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten. Die Aufgaben im Öffentlichen Gesundheitsdienst sind vielfältig und reichen von amtsärztlichen Untersuchungen, Beratungen von erkrankten Menschen, Hygieneüberwachung bis zum Einsatz in der Umweltmedizin oder im Sozialpsychiatrischen Dienst. Die systemrelevanten Tätigkeitsbereiche des ÖGD bieten attraktive Berufsaussichten und Karrierechancen, für die sich eine Bewerbung lohnt“, so Placzek.

Im Rahmen der Landarztquote werden 14 Plätze und im Rahmen der Quote für den Öffentlichen Gesundheitsdienst 3 Plätze an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz vergeben. Neben der Abiturnote werden Qualifikationen wie etwa eine Berufsausbildung in der Pflege oder in einem anderen medizinischen Beruf sowie ehrenamtliches Engagement und praktische Tätigkeiten berücksichtigt.

„Eine Bewerbung zum Sommersemester bietet auch insofern gute Chancen auf einen Studienplatz als erfahrungsgemäß die Bewerberzahlen dafür etwas niedriger sind als zum Wintersemester“, klärt Placzek auf. Nähere Informationen zur Landarztquote und ÖGD-Quote sowie den Zugang zum Online-Bewerbungsportal finden Sie unter https://mwg.rlp.de/themen/gesundheit/gesundheitsrecht-approbierte-gesundheitsberufe-und-rechtsaufsicht/landarztquote.